Officiellt: KDFF värvar amerikanska
Waniya Hudson, 24, är klar för Kristianstads DFF.
Kontraktet är skrivet över 2026.
– Med sin snabbhet och amerikanska spelstil hoppas vi hon kommer bidra med både defensiva och offensiva egenskaper, säger klubbchef Lovisa Ström.
Kristianstad sålde nyligen Beata Olsson för rekordbelopp till den engelska WSL-klubben Liverpool. Inför det damallsvenska slutspurten femteplacerade KDFF ett nyförvärv.
Det handlar om den amerikanska 24-åringen Waniya Hudson som ansluter från Washington Spirit.
– Vi ser fram mot att få Waniya i träning och spel inom kort. Med sin snabbhet och amerikanska spelstil hoppas vi hon kommer bidra med både defensiva och offensiva egenskaper, säger KDFF:s klubbchef Lovisa Ström.
