Officiellt: KDFF värvar amerikanska

Waniya Hudson, 24, är klar för Kristianstads DFF.

Kontraktet är skrivet över 2026.

Foto: Bildbyrån

Kristianstad sålde nyligen Beata Olsson för rekordbelopp till den engelska WSL-klubben Liverpool. Inför det damallsvenska slutspurten femteplacerade KDFF ett nyförvärv.

Det handlar om den amerikanska 24-åringen Waniya Hudson som ansluter från Washington Spirit.

– Vi ser fram mot att få Waniya i träning och spel inom kort. Med sin snabbhet och amerikanska spelstil hoppas vi hon kommer bidra med både defensiva och offensiva egenskaper, säger KDFF:s klubbchef Lovisa Ström.