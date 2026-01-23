Officiellt: KDFF värvar kanadensisk mittfältare

Kristianstads DFF har förstärkt sitt mittfält.

Detta i form av Sadie Sider-Echenberg från Kanada.

– Jag ser fram emot att representera en så stark klubb med en historia av att utveckla spelare, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Damallsvenska Kristianstads DFF meddelar en förstärkning av spelartruppen under fredagen.

Detta i form av den 22-årige mittfältaren Sadie Sider-Echenberg från amerikanska Salmon Bay FC. Med fjolårets damallsvenska sexa har kanadensaren skrivit på för två år – och ser mycket fram mot tiden i KDFF.

– Jag är väldigt glad över att ansluta till KDFF den här säsongen! Jag ser fram emot att representera en så stark klubb med en historia av att utveckla spelare. Alla har redan fått mig att känna mig som en del av familjen och jag kan knappt vänta på att få komma igång och bidra till en framgångsrik säsong, säger nyförvärvet i ett uttalande. Klubbchef Lovisa Ström om nyförvärvet:

– Vi är mycket glada att välkomna Sadie till Kristianstads DFF. Hon är en teknisk mittfältare med offensiva kvaliteter och god spelförståelse, vilket gör att hon kommer att förstärka vårt mittfält ytterligare och bidra till lagets offensiva spel, säger hon i ett uttalande.

Förutom Salmon Bay FC har Sadie Sider-Echenberg spelat för colleglaget South Florida Bulls samt franska Le Havre FC.