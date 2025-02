Officiellt: Kevin Danso är klar för Tottenham

Kevin Danso är klar för Tottenham.

Spurs klev in och kapade hans övergång till Wolverhampton.

Kontraktet sträcker sig till juni 2030.



Det såg länge ut som att Kevin Danso, 26, skulle skriva på för Wolverhampton där en läkarundersökning till och med ska ha varit inbokad.



Men i sista stund klev Tottenham in i bilden i ett försök att kapa affären.



Så blir också fallet. Mittbacken är klar för Tottenham och ansluter från franska Lens på ett lån för resten av säsongen, med en obligatorisk köpoption.



Tottenham bekräftar övergången, där summan uppges landa på 25 miljoner euro, motsvarande nästan 290 miljoner kronor. Kontraktet gäller till juni 2030.

We are delighted to announce the signing of Kevin Danso on loan from Ligue 1 side RC Lens, subject to international clearance and work permit ✍️