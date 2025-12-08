Officiellt: Klara Åström stannar i Malmö FF

Mittfältaren Klara Åström, 18, förlänger sitt kontrakt med Malmö FF.

Det meddelar klubben under måndagen.

Foto: Bildbyrån

Klara Åström skrev A-lagskontrakt inför säsongen och gjorde debut i Obos damallsvenskan i våras men under ett träningspass i maj drabbades Klara Åström av en korsbandsskada som hållit henne borta från från fotbollen under hösten. Nu förlänger mittfältaren sitt kontrakt med tabelltrean, Malmö FF.

– Klara är en spelare vi lyfte upp i damlaget förra året, men drabbades tyvärr rätt tidigt av en korsbandsskada. Det är en spelare vi tror på och vill ge henne möjligheterna att komma tillbaka på ett professionellt sätt i vår miljö, där hon snart kan vara med och konkurrera igen, därför är vi glada att förlänga med Klara 1 år till, säger sportchef Maxim Khalil via klubbens hemsida.

Klara Åström har en bit kvar av rehab men ser fram emot att fortsätta spela i Malmö FF nästa år.

– Det känns väldigt skönt att ha skrivit på för ett år till och få en chans att komma tillbaka ännu starkare. Jag tycker att säsongen började bra, men sedan var det tufft när jag fick skadan. De andra spelarna har varit fantastiska och tagit hand om mig när jag har varit här. Nu ser jag fram emot att komma tillbaka i träning och sedan såklart börja spela matcher, det längtar jag mest efter, säger Åström via uttalandet.

Kontraktet är skrivet över 2026.