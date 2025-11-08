Officiellt: Klebér Saarenpää lämnar Helsingborgs IF

Man vann med 4-1 mot Oddevold i säsongens sista match.

Kort efter det står det klart att Helsingborgs IF och Klebér Saarenpää bryter med varandra.

– Nu går vi in i nästa del av vår strategi med en ny ledare, säger HIF:s klubbdirektör Reda Chahrour.

Foto: Bildbyrån

Efter två år i Helsingborgs IF har huvudtränare Klebér Saarenpää och klubben valt att gå skilda vägar. Det står klart kort efter att HIF besegrat IK Oddevold med hela 4-1 borta under superettans sista omgång.

49-årige Saarenpää tog över Helsingborg år 2023 och slutade på en fjärdeplats under sin debutsäsong. I år har det gått tuffare då man avslutade serien med att komma sjua.

– Helsingborgs IF är inne på en långsiktig resa. Inom ramen för den är vi tacksamma mot Klebér och hur han tagit sig an detta uppdrag som vi var medvetna om krävde stort omställningsarbete. Han har haft en viktig roll i denna fas men nu går vi in i nästa del av vår strategi med en ny ledare, säger HIF:s klubbdirektör Reda Chahrour i ett uttalande och fortsätter:

– Avtalet med Klebér förlängdes med ytterligare två år under våren men vi är tacksamma gentemot hans välvilja att genom god dialog, i samförstånd, bryta avtalet i förtid på ett, för Helsingborgs IF, gynnsamt sätt på såväl kort som lång sikt.

”Vi tackar Klebér för två säsonger i HIF och önskar lycka till i framtiden!”, avslutar HIF sitt pressmeddelande.

