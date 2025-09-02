Officiellt: Kusi-Asare lånas ut till Fulham

Bayern München lånar ut Jonah Kusi-Asare.

Den svenske anfallaren går till Fulham.

Foto: Alamy

Det ryktades tidigare om att Bayern Münchens utlåning av Jonah Kusi-Asare till Fulham hade kollapsat. Senare rapporterade Sky Sports att affären kommer att bli av.

Under tisdagen står det klart att den svenske anfallaren ansluter till Premier League-klubben på ett låneavtal över säsongen. I avtalet finns en köpoption för en permanent övergång.

– Jag är verkligen exalterad över att komma till Fulham. Det är en fantastisk klubb med fantastiska supportrar och jag ser fram emot att komma igång, jobba med mina lagkamrater och ge allt för klubben, säger han på Fulhams hemsida.

Fulhams ägare Tony Khan:

– Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Jonah Kusi-Asare till Fulham. Han är en talangfull ung anfallare och vi är glada över att han ansluter till vårt lag på ett säsongslångt lån från Bayern München. Vi är också väldigt glada över att den här affären inkluderar en köpoption för att värva Jonah permanent, säger han.

Jonah Kusi-Asare anslöt till Bayern München från AIK och står noterad för två framträdanden i den tyska jätten.