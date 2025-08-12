Officiellt: Ländin Sjöblom lämnar Djurgården

Olivia Ländin Sjöblom, 19, lånas ut av Djurgården.

Anfallaren kommer spendera resten av säsongen i Trelleborgs FF.

– Det här är en bra lösning både för oss och Olivia, säger sportchef Jean Balawo.

Anfallaren Olivia Ländin Sjöblom har inte fått någon speltid i årets damallsvenska. 19-åringen har inte kunnat konkurrera mot stjärnanfallarna Mimmi Wahlström och Pauline Rubin, och har i stället fått hålla till i Djurgårdens F19.

Nu står det klart att Ländin Sjöblom lämnar på lån till Trelleborgs FF i elitettan under resterande del av säsongen.

– Det här är en bra lösning både för oss och Olivia. Hon är en talangfull och bra anfallare som behöver speltid, och när den speltiden uteblir i Djurgården är det en bra lösning att hon får möjligheten att konkurrera i Trelleborgs FF under återstoden av säsongen där vi ser fram emot att följa henne i den miljön, säger Jean Balawo, sportchef i Djurgården, i ett uttalande.

Spelaren kan däremot kallas tillbaka av Djurgården om klubben skulle önska det.

– Jag ser verkligen fram emot att komma till Trelleborg och TFF och det känns som helt rätt steg för mig i karriären. Trelleborg verkar erbjuda en bra miljö för att utveckla mig som både spelare och person, säger Olivia Ländin Sjöblom.