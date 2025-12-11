Officiellt: Landslagsmålvakten förlänger med Växjö

Maja Bay Østergaard väljer att förlänga sitt kontrakt med Växjö.

Den danska landslagsmålvakten skriver på ett tvåårskontrakt.

Det meddelar klubben under onsdagskvällen.

Foto: Bildbyrån

Den danska landslagsmålvakten Maja Bay Østergaard väljer att stanna i damallsvenskan och Växjö DFF. Hon har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.

– Det känns riktigt bra att ha förlängt med klubben. De senaste två åren i Växjö har varit väldigt lärorika, både för mig personligen och för oss som lag. Jag tycker att vi har stor potential att ta nästa steg i ligan och jag ser verkligen fram emot att vi förhoppningsvis får visa det under den kommande säsongen, säger Maja Bay Østergaard via klubbens uttalande.

Sportchef Kim Focic Åberg är nöjd över att kunna behålla den mediterade målvakten.

– Vi är oerhört glada över att Maja fortsätter i Växjö DFF. Hon är en toppmålvakt med internationellt snitt och har varit helt avgörande för oss sedan hon kom hit. Hennes professionalism, rutin och höga nivå betyder mycket för laget och den fortsatta satsningen framåt, säger sportchef Kim Focic Åberg.

Under året har Bay Østergaard gjort en fin säsong i Växjö och har bland annat spelat EM med Danmark där hon stod samtliga matcher under gruppspelet.