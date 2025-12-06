Officiellt: Leon Hien lämnar Degerfors – för Djurgården

Leon Hien flyttar inom allsvenskan.

Under lördagen står det klart att han lämnar Degerfors IF – för spel i Djurgårdens IF.

– Det var en självklarhet för mig, säger mittbacken i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Den 24-årige mittbacken Leon Hien har anslöt till Degerfors IF inför årets säsong. Där spelade han 26 matcher och var en viktig del när ”Bruket” säkrade det allsvenska kontraktet i den sista omgången.

Efter det har det spekulerats en hel del om Hiens framtid. Nu står det klart att han byter Dif mot Dif – och har skrivit på för Djurgårdens IF. Där kommer han att spela fram till slutet av 2029.

– Det känns underbart att skriva på för Djurgården, en av de största föreningarna i landet. Jag är ju en Stockholmskille i grunden också, så det gör det extra stort och jag är stolt över mig själv, säger Leon Hien i ett uttalande och fortsätter:

– Det var en självklarhet för mig från det att Bosse (Andersson) tog kontakt med mig och inga tveksamheter efter det.

”En långsiktigt viktig byggsten i Djurgården”

Även Bosse Andersson uttalar sig om nyförvärvet:

– Vi är väldigt glada över att Leon har valt att komma till Djurgården och vi är tacksamma över det förtroende som han och övriga familjen Hien har visat oss. Leon har skrivit ett fyraårigt avtal och är en långsiktigt viktig byggsten i Djurgårdens framtida lagbygge, dessutom är det extra roligt att han är en Stockholmskille som känner föreningen väl och gått på DIF-matcher som liten.

Han fortsätter:

– Leon har gjort en imponerande höst och har med sina starka försvarsprestationer och fina ledaregenskaper varit en starkt bidragande orsak till att Degerfors klarade sig kvar. Han har haft en imponerande utveckling i sitt försvarsspel med sin fysik och snabbhet, där han gillar att försvara sitt straffområde och är väldigt jobbig att möta. Något som allsvenskans bästa forward, August Priske, märkte av senast på Stora Valla. Samtidigt är han skicklig med fötterna och stark i huvudspelet. Så det är en väldigt bra allsvensk fotbollspelare som sett till sin ålder kommer att ha många fina år framför sig.



I och med att mittbacken lämnar Degerfors uttalar han sig även om avskedet på Värmlänningarnas hemsida.

– Jag skulle framför allt vilja tacka alla supportrar som har stöttat både mig och laget genom den här svängiga säsongen. Utan er hade framgång varit helt omöjlig. Jag vill även tacaka alla som gjorde vardagen i Degerfors så speciell: Lagkamrater, tränare och den administrativa avdelningen. Stort lycka till i framtiden! På kärt återseende, säger han till Degerfors.

