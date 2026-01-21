Officiellt: Leskinen lämnar Peking

IFK Norrköping meddelar ett avsked.

Dana Leskinen lämnar ei samband med att hennes kotrakt löper ut.

Foto: Bildbyrån

Dana Leskinen anslöt till IFK Norrköping inför säsongen 2024. Totalt blev det 51 tävlingsmatcher för det damallsvenska laget.

Nu meddelar klubben att Leskinen lämnar då hennes avtal löper ut.

– Jag vill tacka alla spelare, ledare och IFK:s fina supportrar. Sen första dagen har jag känt mig välkomnad och jag är väldigt tacksam för den kärlek och hjälp jag fått. Det är inget jag tar för givet. Det är känslosamt att lämna, IFK har känts som en familj där jag fått vara mig själv. Det har varit en ära att få bära Kamratstjärnan på bröstet. Jag kommer ta med mig tiden i IFK för resten av livet och jag önskar tjejerna och laget lycka till i den kommande säsongen, säger hon på Pekings hemsida.

Sportchefen Dennis Popperyd:

– Dana har varit en uppskattad del av vår miljö och bidragit både sportsligt och mänskligt. Vi tackar henne för tiden hos oss och önskar henne all lycka framåt.