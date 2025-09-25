Officiellt: Liverpool säkrar upp supertalangen

Rio Ngumoha belönas.

17-åringen skriver A-lagskontrakt med Liverpool.

Avtalet sträcker sig till juni 2028.

Foto: Alamy

Rio Ngumoha anslöt till Liverpools akademi i september 2024. 17-åringen avgjorde mot Newcastle United i sin Premier League-debut när han slog in 3–2-målet i den 100:e minuten.

Nu står det klart att Ngumoha belönas med ett A-lagskontrakt. Enligt transfergurun Fabrizio Romano sträcker sig avtalet till juni 2028.

Yttern fick även göra ett framträdande i Champions League mot Atletico Madrid. Han har hittills gjort fem tävlingsframträdanden för Liverpools A-lag.