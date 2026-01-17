Officiellt: Ljung förlänger med Helsingborgs IF

Casper Ljung har spelat för Helsingborgs IF sedan 2024.

Nu står det klart att mittfältaren blir klubben trogen, fram till slutet av 2028.

– Jag ser framemot att fortsätta representera föreningen som ligger mig varmt om hjärtat, säger Ljung i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det är under lördagen som Helsingborgs IF meddelar att man har förlängt Casper Ljungs kontrakt.

Den 20-årige mittfältaren har signat ett nytt avtal som sträcker sig fram till slutet av 2028 och kommer härnäst att lånas ut för att få mer speltid.

– Jag är glad att vi nått en överenskommelse och ser framemot att fortsätta representera föreningen som ligger mig varmt om hjärtat. Vi har gemensamt lagt en plan framåt som jag tror gynnar min utveckling och nu gäller det att fortsätta arbeta hårt varje dag för att nå både individuella och kollektiva mål, säger Casper Ljung i ett uttalande.

Helsingborgs IF:s nya manager, Stevie Grieve:

– Casper är en talangfull spelare som fostrats i klubbens akademi. Han visade redan under hösten att han är en smart spelare med hög potential och vi är glada att fortsätta arbeta med honom. Vi har tillsammans lagt en plan där vi ska arbeta på att få till en utlåning. I hans ålder är det viktigt att få mycket speltid varje vecka, vilket vi inte nödvändigtvis har utrymme att erbjuda under denna säsong, säger Stevie Grieve.

Totalt sett står Ljung noterad för 18 matcher med den rödblå Skåneklubben.