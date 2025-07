Officiellt: Lorenzo Lucca klar för Napoli

Napoli har letat efter en ny anfallare.

Nu är han här.

Under fredagen presenteras Lorenzo Lucca för Serie A-mästarna.

Under sommarens transferfönster har Napoli varit på jakt efter en ny anfallare.

Mycket av den senaste tidens rapportering har handlat om Liverpools Darwin Nunez. Den övergången uppges ha skurit sig då Neapel-klubben inte har varit nöjda med Premier League-mästarnas prislapp.

Istället för Nunez har dock Napoli jobbat hårt för att få in Udineses Lorenzo Lucca – vilket de nu har lyckats med.

Under fredagen meddelar de två klubbarna att 24-åringen lånas ut från Udinese till Napoli med en köpoption.

Lucca står noterad för 20 mål på 70 Serie A-matcher med Udinese.

Lorenzo is proud to be one of us! ✨

Leggi il comunicato: https://t.co/FMhQC2meWj

💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLucca pic.twitter.com/pNNNOudLVj

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 18, 2025