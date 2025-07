Romano: Napoli drar sig ur jakten på Núñez

Darwin Núñez ryktas bort från Liverpool.

Däremot kommer han inte att gå till Napoli.

Lyssnar man till Fabrizio Romano har Serie A-vinnarna dragit sig ur jakten på anfallaren.

Liverpools Darwin Nunez var med och vann Premier League förra säsongen. Sedan dess har han kopplats ihop med flera klubbar för en potentiell sommarflytt.

Enligt sajten Football Italia var anfallarens prioritering en flytt till Napoli. Serie A-vinnarna från den gångna säsongen uppgavs för en tid sedan vara redo att investera runt 42,5 miljoner euro (runt 470 miljoner kronor) för en övergång med 25-åringen.

Nu kommer dock uppgifter om att det inte kommer att bli någon uruguayansk anfallare i Napoli.

Under tisdagen skriver Fabrizio Romano att ”Gli Azzurri” har dragit sig ur jakten då Liverpools prislapp har varit för hög.

Däremot ser Nunez ut att lämna klubben under sommaren då flera klubbar i Saudiarabien håller sig framme.

Nunez noterades för fem mål och fem assist på 30 framträdanden i Premier League förra säsongen.

🚨🚫 Napoli have informed Liverpool tonight that Darwin Nunez deal can be considered off.

Napoli will sign Lucca as new striker despite Nunez opening doors to the move, fee considered too high.

👀 Nunez, still expected to leave #LFC this summer with Saudi clubs and more keen. pic.twitter.com/g69gxDNMKJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2025