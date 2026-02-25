Officiellt: Loret Sadiku återvänder till HIF

Han spelade för klubben mellan 2012 och 2014.

Nu har Loret Sadiku, 34, skrivit på för Helsingborgs IF igen.

– Jag har saknat att spela på Olympia, familjen är härifrån och jag älskar att vara i Helsingborg, säger Sadiku i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Med meriter från spel i IFK Värnamo, Hammarby turkiska Mersin, Kasimpasa och Adanspor har Loret Sadiku tränat med Helsingborgs IF under försäsongen.

Detta har han gjort som kontraktslös, då han lämnade Kasimpasa under sensommaren förra åregt. Nu står det klart att träningen har burit frukt, då Skåneklubben har valt att skriva kontrakt med 34-åringen.

Avtalet sträcker sig över säsongen 2026 och Sadiku själv ser mycket fram emot vad som nu komma skall.

– Det känns underbart. Jag har saknat att spela på Olympia, familjen är härifrån och jag älskar att vara i Helsingborg. Det är ett väldigt ung lag med många duktiga spelare som inte fått ut det bästa av sig själva, där känner jag att jag kan hjälpa, säger Sadiku i ett uttalande och fortsätter.

– Jag har lärt mig att det gäller att vinna, oavsett om man spelar bra eller dåligt. Det är självklart att HIF ska spela en attraktiv fotboll men i slutändan handlar det om att vinna matcher och det är den mentaliteten jag ska försöka få in i de unga grabbarna.

Stevie Grieve, manager i Helsingborgs IF:

– Loret kommer att bidra med välbehövlig rutin i en ung trupp där han redan varit en del av omklädningsrummet under en längre tid. I träning har han visat att han fortfarande håller en hög nivå med ett lugn i passningsspelet och trygg positionering. Senast i förra veckan var han i topp på de fysiska testerna och är redo att bidra direkt. Jag ser framemot att arbeta med honom och hälsar honom välkommen tillbaka till HIF, säger han.



