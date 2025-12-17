Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Officiellt: Luis Suarez förlänger med Inter Miami

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Luis Suárez vann nyligen MLS med Inter Miami.
Nu står det klart att han blir kvar i klubben.
Han har skrivit på ett nytt kontrakt med MLS-klubben.

Foto: Bildbyrån

Luis Suarez och Inter Miami blev MLS-mästare nyligen.
Uruguayanen noterades för tio mål och elva assist på 32 matcher den gångna säsongen.

Nu står det klart att anfallaren blir kvar i mästarklubben, han har nämligen skrivit på ett nytt kontrakt med Inter Miami.

Det nya kontraktet sträcker sig över 2026.

