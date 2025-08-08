Officiellt: Lukas Hradecky klar för Monaco

Den finske landslagsmålvakten Lukas Hradecky har gjort sitt i Bayer Leverkusen.

Under fredagskvällen står det klart att han byter Bundesliga mot Ligue 1.

Där har han skrivit på ett tvåårskontrakt med AS Monaco.

Efter sju år i tyska Bayer Leverkusen, där han fick bära kaptensbindeln och vann Bundesliga, har Lukas Hradecky gjort sitt i Tyskland.

Under fredagen står det klart att den finska keepern har skrivit på ett tvåårskontrakt med AS Monaco med option på ytterligare en säsong i avtalet.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano köps 35-åringen loss för två miljoner euro med en extra miljon i bonusar. Således landar övergången på tre miljoner euro, eller 33 miljoner kronor.

Med Bayer Leverkusen spelade Lukas Hradecky 286 matcher i vilka han höll tätt i 86 av matcherna.

AS Monaco slutade på en tredjeplats i fjolårets Ligue 1 och kommer att spela Champions League.