Officiellt: Lukas Hradecky klar för Monaco
Den finske landslagsmålvakten Lukas Hradecky har gjort sitt i Bayer Leverkusen.
Under fredagskvällen står det klart att han byter Bundesliga mot Ligue 1.
Där har han skrivit på ett tvåårskontrakt med AS Monaco.
Efter sju år i tyska Bayer Leverkusen, där han fick bära kaptensbindeln och vann Bundesliga, har Lukas Hradecky gjort sitt i Tyskland.
Under fredagen står det klart att den finska keepern har skrivit på ett tvåårskontrakt med AS Monaco med option på ytterligare en säsong i avtalet.
Enligt transfergurun Fabrizio Romano köps 35-åringen loss för två miljoner euro med en extra miljon i bonusar. Således landar övergången på tre miljoner euro, eller 33 miljoner kronor.
Med Bayer Leverkusen spelade Lukas Hradecky 286 matcher i vilka han höll tätt i 86 av matcherna.
AS Monaco slutade på en tredjeplats i fjolårets Ligue 1 och kommer att spela Champions League.
