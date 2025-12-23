Officiellt: Lundgren lämnar Degerfors – klar för Shelbourne FC

Degerfors säljer Maill Lundgren till Shelbourne FC.

Det meddelar klubben under tisdagskvällen.

Foto: Bildbyrån

Maill Lundgren anslöt till Degerfors från FC Stockholm inför säsongen 2025. I somras var han på lån i Sandvikens IF.

Nu står det klart att Degerfors och den irländska klubben Shelbourne FC är överens om en övergång. Shelbourne ligger på en tredjeplats i den irländska högstaligan.

– Maill är en duktig fotbollsspelare med många fina kvalitéer. Tyvärr fick han det inte riktigt att lossna hos oss och nådde kanske inte sin fulla potential. Jag önskar honom ett stort lycka till på Irland och vill tacka honom för tiden hos oss, säger sportchef Patrik Werner.