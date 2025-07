Madiou Keita gjorde succé i Örgryte IS under våren.

Någon förlängning av lånet blev det dock inte.

Nu har Keita gjort klart med ny klubb – karriären fortsätter i RWDM Brussels.

Örgryte IS lånade in Madiou Keita från AJ Auxerre under våren.

Den unge mittbacken imponerade en hel del i Öis, men någon i slutet av juni lämnade han klubben i samband med att lånet löpte ut.

Öis undersökte möjligheterna att behålla honom, men istället så står det nu klart att karriären fortsätter i Belgien för 20–åringen.

Denna torsdag så har han nämligen presenterats av RWDM Brussels.

Där har han skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2028.

Madiou Keita rejoint le RWDM Brussels. De sterke linksvoetige verdediger komt onze defensie versterken voor de komende drie seizoenen. Bienvenue, Madiou ! 🔴⚪️⚫️ pic.twitter.com/0CSZ0UNh6t — RWDM Brussels (@rwdm_brussels) July 9, 2025