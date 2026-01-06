Officiellt: Madison Pogarch till Hammarby

Hammarby presenterat ett nyförvärv.

Det är Madison Pogarch, 28, som skriver på ett tvåårskontrakt.

– Jag är väldigt taggad, säger hon på klubbens hemsida.

Foto: Alamy

Hammarby fortsätter att rusta inför säsongen 2026. Nyligen stod det klart att stjärnan Julie Blakstad lämnar Bajen för Tottenham. Nu har Hammarby presenterat en ersättare på vänsterkanten.

Det är amerikanskan Madison Pogarch som senast kommer från Utah Royals i NWSL.

– Jag är väldigt taggad på att få lära känna supportrarna och känna deras stöd i ryggen. Jag har både sett och hört väldigt mycket gott om klubben. Det är en ära och ett privilegium att få komma hit och jag kommer göra allt vecka ut och vecka in för att vi som lag ska nå framgång, säger Pogarch på Hammarbys hemsida.

28-åringen har tidigare representerat NWSL-klubbar som San Diego Wave och Portland Thorns.