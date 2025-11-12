Officiellt: Malmö FF säljer till Midtjylland

Malmö FF släpper talang till Midtjylland.

Det är Nathaniel Perez Torres som ansluter på ett treårskontrakt.

– Jag är verkligen taggad, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF säljer ytterligare en talang till utlandet.

Nu står det klart att yttern Nathaniel Perez Torres kritar på ett treårskontrakt med danska Midtjylland.

– Jag är verkligen taggad. Klubben har fått mig att känna mig hemma från första sekund sedan jag kom hit. Samtidigt tycker jag att framtidsplanerna för mig är riktigt spännande. Jag kommer till en bra klubb, säger han på Midtjyllands hemsida.

Perez Torres kommer senast från spel i MFF:s P17-lag och har även representerat Sveriges ungdomslandslag.