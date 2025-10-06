Officiellt: Malmö FF värvar Milosavljevic

Malmö FF bekräftar ett nyförvärv.

Jovan Milosavljevic ansluter från FK Zeleznicar Pancevo den 1 januari.

– Jag väldigt glad för att bli en del av Malmö FF, säger han på klubbens hemsida.

Under måndagen bekräftar Malmö FF ett nyförvärv till nästa säsong.

Det är den 18-årige mittfältaren Jovan Milosavljevic som skriver på ett kontrakt som sträcker sig över 2029 med MFF. Avtalet börjar gälla från och med den 1 januari 2026.

– Först och främst är jag väldigt glad för att bli en del av Malmö FF. Jag är redan nu otroligt taggad på att komma ut här och spela inför publiken och supportrarna. Jag gillar att hitta offensiva lösningar, är trygg med bollen och sätter gärna mina medspelare i farliga lägen, säger han på klubbens hemsida.

Sportchef Daniel Andersson om nyförvärvet:

– Jag ser det som en stor möjlighet för mig att komma till en fotbollsklubb som Malmö FF. Jag vet att flera spelare tagit stora kliv i utvecklingen här och det är väldigt inspirerande att föreningen tror mycket på mig. Nu längtar jag verkligen till nästa säsong, säger han.

Jovan Milosavljevic har spelat 21 matcher i den serbiska högstaligan. Han har även gjort landskamper för Serbiens U-18 och U19-landslag.