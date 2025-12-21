Officiellt: Martin Falk klar för Molde

Martin Falk är klar för norska Molde.

Den tidigare IFK Norrköping-tränaren tar nu klivet till Eliteserien där han inleder som tillfällig huvudtränare i storklubben.



Efter en säsong i IFK Norrköping, som slutade med nedflyttning från Allsvenskan, står det nu klart att Martin Falk fortsätter sin tränarkarriär i Norge.



Molde bekräftar att Falk ansluter till klubben och omedelbart tar över rollen som tillfällig huvudtränare.

Falk leder laget fram till den 24 maj nästa år, då Sindre Tjelmeland tillträder som ordinarie chefstränare. Tjelmeland avslutar först sitt nuvarande uppdrag i polska Lech Poznan. När han väl är på plats kommer Falk att fortsätta arbeta i Moldes tränarstab.

Kontraktet mellan Falk och Molde sträcker sig över tre år, med option på ytterligare ett år.

– Jag är väldigt motiverad att komma till Molde. Det är något jag verkligen ser fram emot. Jag har mött Molde tidigare och fått ett väldigt bra intryck av både klubben och staden, säger Falk till Moldes hemsida.

Martin Falk kom till IFK Norrköping inför den gångna säsongen. Tidigare har han haft tränaruppdrag i både Malmö FF och AIK.