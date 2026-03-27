Officiellt: Martin Ho förlänger efter succén

Martin Ho har tagit Tottenham från botten närmare toppen.

Nu kommer beskedet att succétränaren förlänger.

– Jag vill tacka klubben för det förtroende och den tro de har visat mig, säger 35-åringen via klubbens uttalande.

Sedan Martin Ho tagit över Tottenhams damlag har det gått spikrakt uppåt och succén är ett faktum. Nu har 35-åringen skrivit på ett långtidskontrakt med klubben.

– Jag är verkligen stolt över att förlänga min tid hos Tottenham Hotspur. Jag vill tacka klubben för det förtroende och den tro de har visat mig, att samordning är avgörande när man bygger något med ett verkligt syfte. Från det ögonblick jag kom fanns det en tydlig vision om klubbens riktning, och tillsammans har vi börjat lägga en stark grund vad gäller identitet, standarder och hur vi vill arbeta varje dag.

Danmlagets Managing Director, Andy Rogers, säger följande om Martin Ho.

– Att Martin bestämmer sig för sin långsiktiga framtid är ett viktigt steg för klubben. På kort tid har han gjort en tydlig skillnad – på våra prestationer, vår miljö och de standarder vi sätter varje dag. Han är precis den tränarprofil vi vill ha för det här laget. Han har bidragit med ett tydligt spelsätt, modig, passionerad och hänsynslös, och kombinerat det med den struktur och disciplin som krävs för att tävla konsekvent.

I Tottenham spelar Hanna Wijk, Amanda Nildén, Matilda Nildén, Matilda Vinberg samt Cathinka Tandberg och Julie Blakstad.