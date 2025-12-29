Officiellt: Mbappés klubb anställer förre Arsenal-stjärnan

Den franska klubben Caen är majoritetsägt av familjen Mbappé.

Nu har klubben presenterat Gael Clichy som ny huvudtränare.

Foto: Alamy

Familjen Mbappé med Real Madrid-stjärnan Kylian i spetsen blev majoritetsägare i den franska klubben Caen sommaren 2024. Förra säsongen åkte Caen ur den franska andraligan.

Nu har klubben presenterat en ny tränare och det är inte vem som helst. Den tidigare Arsenal och Manchester City-spelaren Gael Clichy blir huvudtränare.

Clichy kommer senast från rollen som assisterande tränare i det franska U21-landslaget.

Caen ligger tia i den franska tredjedivisionen.