Officiellt: Mead lämnar Arsenal – ryktas till City

Beth Mead lämnar Arsenal efter nio år i klubben.

Det beskedet kommer under måndagseftermiddagen.

Efter nio år i Londonklubben Arsenal lämnar 31-åriga Beth Mead klubben. Totalt blev det 265 matcher, 86 mål och flera pokaler. Men nu är eran över.

– Det krossar mitt hjärta på sätt jag inte förväntat mig, men jag lämnar det med så mycket kärlek, stolthet och så mycket tacksamhet, säger Mead via klubben sociala medier.

Sportchef Clare Wheatley säger följande via klubben uttalande:

– Beth har gjort en enorm insats för vår fotbollsklubb under nio år och kommer att gå till historien som en av våra bästa anfallare och en legend i klubben. Beth är en så speciell person och kommer alltid att vara välkommen till Arsenal. Jag vet att våra supportrar kommer att önska Beth all lycka och framgång i hennes framtida strävanden tillsammans med mig.

Samtidigt kan The Athletics rapportera att Manchester City är nära en överenskommelse med yttern.