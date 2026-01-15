Officiellt: Middlesbrough värvar Finley Munroe

Middlesbrough förstärker truppen inför kommande säsong.

Klubben har gjort klart med ytterbacken Finley ”Fin” Munroe, som ansluter från Aston Villa på ett fyraårskontrakt.

Foto: Bildbyrån



Middlesbrough har säkrat en ny förstärkning till försvaret. Den 20-årige vänsterbacken Finley Munroe lämnar Aston Villa och fortsätter karriären på Riverside Stadium, där han skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över fyra år.

– Jag är väldigt glad över att vara här, säger Munroe i ett uttalande.

Enligt uppgifter från Birmingham Mail-journalisten John Townley betalar Middlesbrough omkring 300 000 pund för ytterbacken, motsvarande cirka 3,7 miljoner kronor. I övergången ska det även finnas en vidareförsäljningsklausul, som uppges ligga runt 30 procent.

Munroe kommer senast från en utlåning till Swindon Town i League Two. Där stod han för två mål och nio assist på 27 tävlingsmatcher, vilket bidrog till att han väckte intresse från flera håll.

Trots sin unga ålder har vänsterbacken redan fått känna på spel i Aston Villas A-lag. Han noterades för två framträdanden, ett i Premier League och ett i Europa Conference League.