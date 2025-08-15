Mikael Stahre är klar för ett nytt jobb.

Svensken blir tränare för norska Stabæk.

Mikael Stahre har säkrat ett nytt tränarjobb.

Under fredagen presenterades svensken som by huvudtränare för norska Stabæk. Klubben huserar för närvarande i den norska andraligan och är dessutom indragna i en bottenstrid.

– Mikael är en tränare med stark karisma, massor av energi och lång erfarenhet av toppfotboll. Han är också oerhört motiverad att komma till Stabæk och ta sig an den här uppgiften, säger sportchefen Thomas Finstad pi ett uttalande.

Mikael Stahre kom dessutom att ha med sig en assisterande tränare, som inte har presenterats.

Stahre har tidigare varit tränare i bland annat AIK och IFK Göteborg.