Officiellt: Milan värvar Andrej Kostic

Milan värvar Andrej Kostic från den serbiska storklubben Partizan.

Det bekräftar den italienska klubben.

Förra veckan kom uppgifter om att AC Milan hade nått en överenskommelse med serbiska storklubben Partizan kring en övergång för Andrej Kostic. Nu bekräftar den italienska klubben affären via sin hemsida. Milan meddelar att den 19-årige anfallaren ansluter till laget den 1 juli i sommar.

Klubben uppger även att Kostic till en början kommer att tillhöra akademilaget Milan Futuro.

Under sin tid i Partizan noterades Kostic för elva mål och en assist på 34 matcher.

Anfallaren har dessutom representerat Montenegros landslag med två A-landskamper, samt spel på både U21- och U19-nivå.