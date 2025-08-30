Officiellt: Milan värvar från Chelsea för 387 miljoner

Christopher Nkunku, 27, är klar för Milan.

Anfallaren lämnar Chelsea för motsvarande 387 miljoner kronor, enligt Fabrizio Romano.

Foto: Alamy.

Sejouren i Chelsea blev aldrig någon succé för 27-åriga Christopher Nkunku. Två år efter att han anslöt från RB Leipzig för omkring 60 miljoner euro (drygt 663 miljoner kronor) står det nu klart att Nkunku lämnar Premier League-klubben.

Den 27-åriga fransmannen har skrivit på ett femårskontrakt för AC Milan och flyttar till Italien. Enligt transfergurun Fabrizio Romano landar övergångssumman på 35 miljoner euro (387 miljoner kronor). Samtidigt rapporterar The Atheltic en lägre prislapp, på 42 miljoner euro (465 miljoner kronor).

Christopher Nkunku gjorde totalt 18 mål och fem assist på 62 matcher för Chelsea.