Officiellt: Mittfältsstjärnan förlänger med Liverpool

Det har varit på gång under en lång tid.

Nu är det klart.

Ryan Gravenberch har förlängt sitt avtal med Liverpool fram till 2031.

Foto: Bildbyrån

Ryan Gravenberch, 23, stod för en fin säsong under fjolåret när Liverpool tog hem Premier League-titeln. Under den pågående säsongen har nederländaren fortsatt att leverera och varit en av ”The Reds” bästa spelare enligt statistiken.

Nu står det också klart att Liverpool väljer att satsa vidare på 23-åringen då man har valt att förlänga hans avtal.

Under lördagen meddelar nämligen Merseyside-klubben att mittfältaren har kritat på för tre nya år och kommer att förbli Liverpool trogen fram till 2031.

”Det känns väldigt, väldigt bra. Jag är väldigt stolt över att förlänga mitt kontrakt i en så stor klubb och jag är verkligen glad över att kunna stanna i flera år”, säger nederländaren i ett uttalande och fortsätter:

“Jag kände förtroendet direkt från klubben och tränaren. Beslutet var lätt för mig att ta. Min familj trivs också här. Vi har varit här i nästan tre år nu, så jag känner redan till allt. Jag är glad att jag är här.”

Ryan Gravenberch står noterad för spel i 123 matcher med Liverpool i vilka han har gjort åtta mål.