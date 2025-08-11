Mjällby AIF har gjort klart med Ludvig Svanberg, 22.

Mittbacken ansluter från Gif Sundsvall för en rapporterad prislapp på två miljoner kronor.

– Ludde blir ett starkt tillskott till vår redan välbalanserade försvarslinje, säger Mjällby sportchef Hasse Larsson.

Det har varit på gång ett bra tag, men nu står det till sist klart att Mjällby AIF har hittat sin ersättare till Jakob Kiilerich. Under måndagskvällen meddelade den allsvenska serieledaren att Ludvig Svanberg värvas från Gif Sundsvall i superettan.

Mittbacken har kritat på ett kontrakt som sträcker sig över 2029. Enligt ST betalar Maif omkring två miljoner kronor för affären. Enligt uppgifterna finns det ett antal bonussteg som kan göra affären värd upp emot 2,5 miljoner kronor. Samtidigt ska Svanbergs moderklubb Hammarby ha rätt till tio procent av övergångssumman.

– Ludde är en 22-åring som har gjort bra ifrån sig i superettan och har en stor potential. Vi får in en spelskicklig vänsterfotad mittback som dessutom har bra kvalitéer i duell- och huvudspelet. Ludde blir ett starkt tillskott till vår redan välbalanserade försvarslinje, säger Hasse Larsson, sportchef i Mjällby AIF, i ett uttalande.

Svanberg har startat 14 matcher i superettan den här säsongen för ”Giffarna”. Han fostrades i Hammarby och anslöt till Gif Sundsvall i början av 2024.