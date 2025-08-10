Mjällby AIF är på väg mot en försvarsförstärkning.

Enligt ST betalar den allsvenska serieledaren två miljoner kronor för Ludvig Svanberg från Gif Sundsvall.

Video FD Möter Torstensson - Cancerbeskedet

Den allsvenska serieledaren Mjällby AIF har sålt Jakob Kiilerich till SC Zulte Waregem i Belgien. Enligt tidigare uppgifter är Sölvesborgslaget på väg att värva en ersättare till den danske försvararen, och det ska röra sig om Gif Sundsvalls Ludvig Svanberg, 22.

Enligt Expressen är affären helt klar och den tidigare Hammarby-spelaren väntas genomgå den obligatoriska läkarundersökningen under måndagen.

Nu rapporterar ST att Mjällby betalar drygt två miljoner kronor för värvningen. Enligt uppgifterna finns det ett antal bonussteg som kan göra affären värd upp emot 2,5 miljoner kronor. Samtidigt ska Hammarby ha rätt till tio procent av övergångssumman.

Svanberg har startat 14 matcher i superettan den här säsongen för ”Giffarna”. Han fostrades i Hammarby och anslöt till Gif Sundsvall i början av 2024.