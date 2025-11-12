Officiellt: Moa Sjöström lämnar AIK: ”Har varit en ära”

Moa Sjöström lämnar AIK i samband med att kontraktet löper ut.

Det meddelar klubben på sin hemsida.

– Det har varit en stor ära att få bära tröjan och representera klubben, säger Moa Sjöström via hemsida.

Foto: Bildbyrån

Moa Sjöström lämnar AIK i samband med att hennes kontrakt går ut, det beskedet kom under onsdagen. Sjöström anslöt till AIK inför säsongen 2023 och är noterad för elva mål och tre assist.

– Vi vill rikta ett varmt tack till Moa Sjöström för hennes tid i klubben. Moa har varit en viktig del av vår resa – från Elitettan till att etablera oss i Damallsvenskan – och hennes insatser har betytt mycket för laget. Vi önskar Moa all lycka till i hennes framtida äventyr, AIK Fotbolls sportchef, Zinar Spindari.

Moa Sjöström tackar för sina år i klubben och säger att nya utmaningar väntar utanför fotbollsplanen.

– Jag vill tacka för mina tre säsonger i AIK. Det har varit en stor ära att få bära tröjan och representera klubben. Jag är väldigt tacksam för alla lagkamrater, ledare och supportrar som gjort min tid i AIK så speciell. Nu väntar ett nytt kapitel utanför fotbollsplanen, men minnena och erfarenheterna kommer jag alltid att bära med mig. Tack, AIK, säger Moa Sjöström.

Sjöström gjorde 77 tävlingsmatcher i AIK.