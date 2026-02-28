Officiellt: Molde värvar från Liverpool

Molde FK är överens med Liverpool.

Trent Koné-Doherty, 19, ansluter till den norska klubben på ett fyraårskontrakt.

– Det är den perfekta klubben för mig, säger 19-åringen i ett uttalande.

Foto: Alamy

Molde FK har tidigare uppgetts vara nära en affär med Liverpool för yttern Trent Koné-Doherty. Nu står det klart att irländaren ansluter till den norska klubben.

Koné-Doherty skriver ett avtal som sträcker sig till och med 2029.

– Det är den perfekta klubben för mig att komma till. Jag gillar projektet jag har fått presenterat här och jag är verkligen exalterad över att komma igång, säger nyförvärvet på klubbens hemsida.

Sportchefen Ole Jakob Strandhagen är nöjd med värvningen och bekräftar att Liverpool ville behålla spelaren.

– Han är välutbildad i Liverpool, och vi är väldigt glada att han har valt Molde som nästa steg i sin utveckling. Processen har varit bra och vi tackar Liverpool för ett bra förhandlingsklimat, trots att de också hade en stark önskan att behålla Trent, säger Strandhagen.

Koné-Doherty gjorde två framträdanden för Liverpool.