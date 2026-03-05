Officiellt: Morgado klar för ny klubb

Tidigare Degerforskaptenen Bernardo Morgado har hittat en ny klubb.

Mittbacken fortsätter karriären i kazakiska Kaspiy Aktau.

Foto: Bildbyrån

Bernardo Morgado värvades till Degerfors IF inför säsongen 2024 och spelade 22 matcher i superettan under sitt första år i klubben.

Förra säsongen blev det elva framträdanden i allsvenskan. Då bar portugisen även kaptensbindeln.

Strax efter årsskiftet gick Degerfors och 27-åringen skilda vägar. Nu står det klart att mittbacken fortsätter karriären i Kazakstan.

Kaspiy Aktau, som spelar i den kazakiska högstaligan, meddelar via sina officiella kanaler att Morgado har skrivit på för klubben. Kontraktet sträcker sig över hela 2026.