Officiellt: Morgado klar för ny klubb

Tidigare Degerforskaptenen Bernardo Morgado har hittat en ny klubb.
Mittbacken fortsätter karriären i kazakiska Kaspiy Aktau.
Bernardo Morgado värvades till Degerfors IF inför säsongen 2024 och spelade 22 matcher i superettan under sitt första år i klubben.
Förra säsongen blev det elva framträdanden i allsvenskan. Då bar portugisen även kaptensbindeln.
Strax efter årsskiftet gick Degerfors och 27-åringen skilda vägar. Nu står det klart att mittbacken fortsätter karriären i Kazakstan.
Kaspiy Aktau, som spelar i den kazakiska högstaligan, meddelar via sina officiella kanaler att Morgado har skrivit på för klubben. Kontraktet sträcker sig över hela 2026.
