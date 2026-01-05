Officiellt: Moro förlänger med Degerfors

Degerfors IF säkrar upp Nasiru Moro.

Mittbacken förlänger sitt avtal över 2026.

Foto: Bildbyrån

Degerfors IF klarade sig kvar i allsvenskan i fjol. Nu meddelar klubben att mittbacken Nasiru Moro, 29, blir kvar över nästa säsong.

29-åringens avtal sträcker sig över 2026.

– Jag vill tacka tränarstaben och den sportsliga ledningen för att de tror på mig. Jag ser fram emot att lägga ner det arbetet som krävs för att bidra till att laget blir bättre, säger Nasiru Moro på Degerfors hemsida.

Moro anslöt till Degerfors inför 2024 och noteras för 36 tävlingsmatcher i klubben.