Foto: Bildbyrån

Officiellt: Mutic återvänder hem – klar för Motala AIF

Moa Jansson
Alexandar Mutic lämnar Thailand och FC Yala.
Han flyttar hem till Sverige och är klar för Motala AIF i division 2.

Alexandar Mutic, 27, lämnade Sandvikens IF sommaren 2024 för spel i Thailand och Prime Bangkok. Så sent som i januari i år presenterades han för en ny klubb, nämligen FC Yala.

Men efter en kort sejour i FC Yala väljer anfallaren att återvända till Sverige för att fortsätta säsongen i Motala AIF.

– Mutic behöver ingen närmare presentation för MAIF-fansen. Alla vet vilka egenskaper och vilken kvalitet han har, säger tränaren Jesper Beurling.

Mutic själv är nöjd med återkomsten:

– Det känns jättebra. Motala är en klubb jag har många fina minnen från, och jag trivs väldigt bra i staden. Om det blir spel i Asien eller MAIF efter sommaren får framtiden utvisa, säger han.

