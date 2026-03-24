Officiellt: Nabil Bahoui lägger skorna på hyllan

Nabil Bahoui slutar med fotboll.

Det rapporterar Aftonbladet.

Nabil Bahoui som har både landskamper på CV:et samt spel i bland annat AIK och Brommapojkarna meddelar att han lägger skorna på hyllan.

– Det var ett tufft beslut att ta, men familjen vägde tyngst till slut. Och nu får jag mer tid för dem, säger han till tidningen.

Bahouis sista klubbadress blev BP som han återvände till inför säsongen 2025.

Framöver blir det ett anat fokus för Bahoui. Han ska satsa mer på att bli tränare och just nu jobbar han som övergångstränare i BP.

-– Målet just nu är att lära mig så mycket som möjligt. Jag vill förstå från grunden hur det är att vara tränare. Jag har själv varit spelare och har nu bytt sida, och då vill jag göra det ordentligt. Jag har ingen brådska att bli seniortränare. Det handlar om att utvecklas och ta till mig av alla duktiga tränare och ledare som finns i BP.