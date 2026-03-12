Officiellt: Näsström klar för Klaksvik

Hampus Näsström byter Sverige mot Färöarna.

31-åringen är klar för Klaksvik.

Foto: Bildbyrån

Hampus Näsström, 31, lämnade Landskorna Bois efter fjolårssäsongen. Nu står det klart att 31-åringen lämnar Sverige och flyttar till Färöarna.

Näsström har presenterats av regerande mästaren Klaksvik.

”Han har ledaregenskaper, är lugn och mycket lojal med bollen. Det här är alla egenskaper vi letar efter.”,skriver klubben.

Näsström har tidigare spelat för IFK Värnamo, Sylvia och IK Sleipner.