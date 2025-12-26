Officiellt: Nellie Karlsson klar för Trelleborg

Nellie Karlsson, 21, har lämnar Bollstanäs.

Försvararen är klar för Trelleborgs FF.

– Jag har trivts bra i Stockholm, så det är klart att det blir en omställning, säger Karlsson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Nellie Karlsson ska lämna Stockholm och Bollstanäs för spel i Trelleborgs FF. Den 21-åriga försvararen kommer därmed närmare familjen och ser fram emot att ta på sig TFF-tröjan.

– Jag har trivts bra i Stockholm, så det är klart att det blir en omställning. Samtidigt ser jag fram emot att flytta söderut och ta på mig TFF-tröjan. Det är även ett plus att komma närmare familj men också vänner från tidigare i livet, säger Nellie Karlsson.

Lagets manager Joakim Felldin är nöjd med sin nya ytterback som ska spetsa truppen inför nästa säsong.

– Nellie är en hårt arbetande ytterback som har spelat många matcher i Elitettan och varit framträdande i många av dem. Hennes offensiva spel sticker ut, och vi hoppas att hon fortsätter att utveckla sin helhet i vår verksamhet. Hennes ålder och ambition talar för att hon kommer att passa perfekt i vår miljö, säger han via uttalandet.

Karlsson har spelat 76 matcher i Elitettan under sin karriär, varav 21 den senaste säsongen.