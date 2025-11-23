Officiellt: Niklas Söderberg lämnar Öster

Östers IF meddelar ett avsked.

Niklas Söderberg lämnar Växjöklubben.

”Efter tre år är det dags för mig att gå vidare”, skriver han i ett uttalande.

Östers IF trillade ur allsvenskan ock kommer att spela i superettan 2026. Nu meddelar klubben att en spelare lämnar.

Det är mittfältaren Niklas Söderberg som efter tre år i Öster tackar för sig.

”Efter tre år är det dags för mig att gå vidare. Jag vill rikta ett enormt tack till alla lagkamrater som jag fått dela omklädningsrum med. Jag har skapat relationer som jag kommer bära med mig resten av livet”, skriver han i ett uttalande på klubbens hemsida.

Sportchefen Ola Larsson om Söderbergs exit.

– Niklas har varit en nyttig spelare under sina tre säsonger här och vi tackar honom för hans insatser. Nu har inte jag varit med på hela hans resa i Öster, men jag och många andra kommer nog aldrig att glömma ögonblicket när han avgjorde mot Värnamo i sista sparken. Jag önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär, säger han.

Totalt blev det åtta mål på 66 tävlingsmatcher för Söderberg i Öster.