Efter mycket om och men har Nikola Vasic skrivit på för Hammarby.

Detta genom ett kontrakt som sträcker sig över ett och ett halvt år.

– Jag har alltid sett fram emot att få göra avtryck i Hammarby, säger anfallaren till sin nya klubb.

Han vann den allsvenska skytteligan med Brommapojkarna i fjol – och råkade ut för en tuff korsbandsskada i den sista matchen för säsongen.

Efter en längre tids rehab med BP valde anfallaren att bryta sitt kontrakt under tisdagen. Ett par timmar senare står det klart att han kommer att spela i Hammarby framöver.

Nikola Vasic kontrakt med Bajen är skrivet över ett och ett halvt år.

– Det är med både glädje och stolthet vi får välkomna Nikola hem till Hammarby. Vi är fullt medvetna om att han kommer behöva några veckor till innan han är tillbaka i fullt ut, men hans egenskaper som spelare i kombination med hans personlighet och ledaregenskaper kommer tillföra gruppen oerhört mycket. Varmt välkommen hem Niko!, säger Hammarbys sportchef, Mikael Hjelmberg, i ett uttalande.

Vasic första ord som Hammarby-spelare

– Jag har alltid sett fram emot att få göra avtryck i Hammarby. Det har känts som att en vacker dag, då kommer jag få den här chansen. Nu är den här och det betyder väldigt mycket för mig, säger 33-åringen.



