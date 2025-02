Officiellt: Nino Zugelj klar för Djurgården

Djurgårdens IF har gjort klart med ett nyförvärv.

Nino Zugelj från Bodø/Glimt har skrivit på för Blåränderna.

– Det var inget svårt beslut, säger Zugelj i ett uttalande på Djurgårdens hemsida.



Från NordNorge till Stockholm.



Den resan gör Nino Zugelj, 24, som byter Bodø/Glimt mot Djurgårdens IF.



Yttern har signat ett fyraårskontrakt med Blåränderna och presenteras under onsdagen.



– Det är en fantastisk känsla att vara här, jag är både glad och stolt över att få komma till Djurgården och ser fram emot att komma igång, säger slovenen till Djurgårdens hemsida.



Vidare berättar han om beslutet – som inte var svårt att fatta.



– Det var inget svårt beslut, utan jag visste direkt att jag ville bli en del av det här laget. Nu är det klart och jag är redo att jobba hårt för att komma i form, bidra till laget och utvecklas i Djurgården.



Sportchef Bosse Andersson:



– Nino är en kraftfull och reslig ytter som har många intressanta egenskaper. Bland annat en snabbhet som han använder för att utmana och när han får ytor går han gärna rakt på mål, där han är en skicklig avslutare med sin vänsterfot. Han har varit klar och tydlig med att Djurgården var det bästa alternativet i hans karriär just nu och han har en ambitiös och målmedveten personlighet, säger Bosse Andersson.



I Bodø/Glimt står Zugelj noterad för 54 matcher, tolv mål och fem assist.

