Officiellt: Noah Eile till Bristol – blir rekordförsäljning

New York Red Bull säljer Noah Eile till Bristol City.

MLS-klubben bekräftar att det aldrig har sålt en spelare för sås tora summor.

Foto: Bildbyrån

Noah Eile har sålts av New York Red Bulls. Den tidigare Mjällby-spelaren fortsätter karriären i Bristol City som huserar i The Championship. Kontraktet med Bristol sträcker sig 3,5 år.

New York Red Bulls bekräftar att Eile är den dyraste försvararen som klubben någonsin sålt.

– Att komma hit är en dröm, jag känner mig så glad och kan inte vänta med att komma igång. Det är väldigt spännande tider för klubben och den andra delen av säsongen är väldigt viktig och jag kan inte vänta med att komma igång och vinna några matcher, säger Eile på Bristols hemsida.

Bristols tekniske direktör Brian Tinnion:

– Noah är en spelare vi har tittat på ett tag och en vi är väldigt glada att ha säkrat i det här fönstret.

Bristol ligger nia i The Championship.

