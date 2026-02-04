Officiellt: Nordic United värvar från Degerfors

Adi Fisic lämnar Degerfors.

Anfallaren är klar för Nordic United i superettan.

– Jag önskar Adi ett stort lycka till framöver, säger Degerfors sportchef Patrik Werner i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Nordic United är klart för spel i superettan 2026. Nu har klubben börjat rusta för den kommande tävlingssäsongen.

Under onsdagen meddelade Degerfors att forwarden Adi Fisic lämnar för just Nordic United.

– Adi har under sin tid hos oss varit professionell och uppskattad i hela föreningen. Han har stått för flera viktiga insatser men har kanske inte fått den speltid han önskat. Jag önskar Adi ett stort lycka till framöver och hoppas att han får det att lossna rejält i sin nya klubb, säger sportchefen Patrik Werner på Degerfors hemsida.

Fisic noterades för 49 framträdanden i ”Bruket”.