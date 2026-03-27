Officiellt: Nordic United värvar Johansson

Med en dryg vecka kvar till premiären av superettan 2026 har Nordic United gjort klart med ett nyförvärv.

Under fredagen meddelar Södertäljeklubben att man har värvat Theodor Johansson, 25, som senast kommer från spel med konkurrenten Östersunds FK.

”Den 25-årige backen stärker laget med sin snabbhet, arbetskapacitet och passningspel. Johansson ansluter inför den kommande säsongen och blir ett nytt alternativ i lagets defensiv”, skriver klubben på Instagram.

I fjol spelade Johansson 24 matcher för ÖFK, som slutade på en tolfteplats i tabellen.

Under vinterns transferfönster har nykomlingen gjort klart med spelare som Niklas Söderberg, Jake Larsson och Elias Andersson.