Officiellt: Nørgaard klar för Arsenal: ”Barndomsdröm”

Arsenal fortsätter rusta inför säsongen – nu är Christian Nørgaard presenterad som ny mittfältare.

Dansken ansluter från Brentford och blir klubbens tredje värvning i sommar.

Arsenal bygger om sitt mittfält efter att Thomas Partey och Jorginho lämnat. Tidigare i sommar plockades Martin Zubimendi in från Real Sociedad – och nu är även Christian Nørgaard officiellt presenterad.

– Vi är nöjda över att välkomna Christian till Arsenal. Han är en internationell spelare med stor erfarenhet av Premier League. Han har bevisade ledaregenskaper och en stark karaktär som kommer att vara ovärderlig för vår trupp, säger tränaren Mikel Arteta till klubbens hemsida.





Enligt Fabrizio Romano landar övergångssumman på omkring tio miljoner pund. motsvarande 129 miljoner kronor. 31-årige Nørgaard gjorde totalt 196 matcher och 13 mål under sina sex säsonger i Brentford, varav fyra i Premier League.

I sin första intervju med klubbmedia beskriver Nørgaard känslan av att nu få spela Champions League:

– Jag har precis fyllt 31 och hade skrivit på ett nytt kontrakt med Brentford. Självklart finns det alltid en liten chans att ett mirakel kan hända med Brentford, men det var förmodligen orealistiskt att spela Champions League med dem, säger han och fortsätter:

– Nu får jag höra hymnen och vara en del av en Champions League-säsong. Det är en barndomsdröm och något jag inte trodde skulle vara möjligt. Så det är något jag är riktigt, riktigt glad över.

Welcome to The Arsenal, Christian Nørgaard 🙌