Officiellt: Norrby värvar från Hässleholms IF

Superettanklubben Norrby IF har gjort klart med ett nyförvärv.

Detta i form av Aldin Nedzibovic från Hässleholms IF.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha besegerat Utsiktens BK i kvalet stod det klart att Norrby IF kommer att spela i superettan säsongen 2026.

Då kommer man också att ha tillgång till Aldin Nedzibovic, 21, som spelade för Hässleholms IF under den gångna säsongen. Där gjorde han 26 matcher som både mittback och ytterback där 22 av dess var från start.

Nu fortsätter alltså karriären i superettan och Borås-klubben Norrby, vilket de meddelar via sina officiella kanaler.

I ett inlägg på Instagram beskriver Norrby sitt nyförvärv med följande ord:

”Aldin är en snabb, stark och taktiskt smart back med en imponerande arbetskapacitet — en spelare som verkligen bidrar i både försvar och uppspel. Med sin utveckling i ryggen är vi övertygade om att han kommer anpassa sig till nästa nivå”.

Utöver Aldin Nedzibovic har Norrby värvat spelare som Liam Björninger, Kevin Liimatainen och Julius Johansson under vintern.