Paula Broddner-Klingspor, 18, byter BP mot IFK Norrköping.

Vänsterbacken ansluter på ett kontrakt över tre år.

– Jag har kommit till en storklubb, att komma hit lät väldigt spännande och det fanns en bra plan för mig, säger hon.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping rustar inför den damallsvenska slutstriden. ”Peking” har gjort klart med den 18-åriga talangen Paula Broddner-Klingspor från seriekonkurrenten BP. Vänsterbacken ansluter på ett kontrakt över tre år.

– Jag har kommit till en storklubb, att komma hit lät väldigt spännande och det fanns en bra plan för mig. Vi har skrivit tre år för att det ska vara långsiktigt, säger 18-åringen i ett uttalande.

Dennis Popperyd, sportchef:

– Vi är väldigt glada över att kunna presentera Paula på ett treårskontrakt. Det är en spännande vänsterback med snabbhet och bolltrygghet samt erfarenhet från ungdomslandslag och Obos damallsvenskan, säger IFK Norrköping-sportchefen och fortsätter:

– Vi har följt Paula över en längre tid och hon har gjort det väldigt bra i BP, där hon fått mycket speltid denna säsong.

IFK Norrköping ligger på sjundeplats efter 15 omgångar.